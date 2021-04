Stroomuitval en dikke lagen modder bemoeilijken hulp na orkaan in Zuidoost-Azië

In het oosten van Indonesië en in Oost-Timor hebben reddingswerkers grote moeite om mensen die getroffen zijn door de orkaan Seroja te bereiken. De reddingswerkers kampen met onder meer een groot gebrek aan zwaar materieel. Veel gebieden zijn bovendien afgesloten van de buitenwereld, doordat wegen bedekt zijn met dikke lagen puin en modder. Ook zijn bruggen ingestort.

Het dodental in Indonesië staat op 86, in buurland Oost-Timor zijn tot nu toe 27 doden gemeld. In beide landen is de schade groot. In een dorp in de Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara zijn 38 lichamen geborgen, zegt de plaatselijke rampenorganisatie. Daar werden tientallen huizen bedolven onder modder, dat van de heuvels af kwam.

De Indonesische rampenbestrijdingsdienst zegt dat er ook elders in die provincie, die uit honderden eilanden en eilandjes bestaat, tientallen doden zijn gevallen. In de stad Bima zijn bijna 10.000 huizen onder water komen te staan.

Stroomuitval en dikke lagen modder

Verschillende zwaar getroffen gebieden liggen zeer afgelegen en kunnen alleen over zee worden bereikt. Door de hoge golven kunnen schepen nauwelijks varen.

De rampenbestrijdingsdienst zegt dat de zoektocht naar overlevenden in Dili, de hoofdstad van Oost-Timor, nog in volle gang is. Er worden minstens acht mensen vermist en zeker 8000 mensen hebben een schuilplaats gezocht.

De verwachting is dat orkaan Seroja de komende dag nog in kracht toeneemt, terwijl die in de richting van Australië trekt. Meteorologen waarschuwen inwoners van het westen van Australië waakzaam te zijn. Het is de verwachting dat de orkaan zeker tot vrijdag tot overlast blijft leiden.

De schade op het eiland Timor is enorm: