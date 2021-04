'Oekraïne en NAVO gaan samen oefenen'

Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk willen de komende zomer een gezamenlijke militaire oefening houden waar ook andere NAVO-landen aan meedoen. Dat hebben medewerkers van het Oekraïense ministerie van Defensie laten weten.

Aan de oefening doen meer dan duizend militairen van ten minste vijf NAVO-lidstaten mee. "Er wordt met name op defensieve acties getraind, gevolgd door een offensief, met als doel om de territoriale integriteit te herstellen van een staat die door een vijandig buurland is aangevallen", zegt de Oekraïense legertop.

Troepenopbouw

De NAVO liet donderdag weten bezorgd te zijn over de samentrekking van Russische troepen aan de grens met Oost-Oekraïne. Dat gebied is voor een belangrijk deel in handen van door Rusland gesteunde opstandelingen.

Het Kremlin zei vrijdag dat elke verplaatsing van NAVO-troepen naar Oekraïne als een bedreiging van de stabiliteit van het grensgebied wordt gezien en Rusland kan dwingen om maatregelen voor zijn veiligheid te nemen.

Vandaag zei het Kremlin dat de Russische troepenbewegingen aan de grens geen bedreiging voor Oekraïne vormen.

De strijd in Oost-Oekraïne die in 2014 uitbarstte heeft aan zeker 13.000 mensen het leven gekost. Er geldt een staakt-het-vuren maar dat wordt geregeld geschonden. Het huidige bestand, inmiddels het achtste, is sinds juli 2020 van kracht, maar ook dat is regelmatig geschonden. De laatste tijd nemen de spanningen in de regio weer toe.