Douane in Antwerpen onderschept ruim 27 ton cocaïne

De Belgische douane heeft in de afgelopen anderhalve maand 27,64 ton cocaïne onderschept in de haven van Antwerpen. De cocaïne heeft een straatwaarde van bijna 1,4 miljard euro.

De grote drugsvangst is een rechtstreeks resultaat van het kraken van een versleutelde berichtendienst, Sky ECC. Het onderzoek naar Sky ECC startte eind 2018, nadat was gebleken dat criminelen gebruik maakten van cryptofoons die met speciale software was uitgerust.

Doordat specialisten van de politie de versleutelde berichtendienst wisten te kraken, kregen ze inzage in het berichtenverkeer van de criminelen.

Invallen

De grootste cocaïnevangst werd een weekend geleden gedaan: toen onderschepte de douane een partij van bijna 11 ton. "De drugs waren verdeeld over 9842 pakken en zaten tussen een deklading blauw leder", aldus het parket.

Begin maart viel de politie in het kader van 'operatie Sky' tweehonderd huizen binnen en pakte 48 mensen op. Ook in de weken daarna zijn verdachten gearresteerd, onder wie advocaten, een politiemedewerker, een bekende kickbokser en een parketmedewerker.