Marokkaanse zangeres en icoon Hajja Hamdaouia (91) overleden

Hamdaouia werd de diva van de moderne aïta genoemd. Ze vermengde twee zeer populaire muziekgenres in Marokko, aïta en chaabi, en speelde een grote rol bij het moderniseren van Marokkaanse muziek. In haar nummers gebruikte ze zowel moderne westerse instrumenten als keyboard, gitaar en saxofoon, als traditionele instrumenten.

Haar teksten waren politiek geëngageerd. Zo spotte ze in 1953 in het nummer Waili a chibani met Mohammed ben Aarafa, de sultan die door de Fransen in plaats van zijn familielid Mohammed V aan de macht was geholpen. Ze verzette zich tegen de Franse overheersing in Marokko.

In haar teksten klonken feministische ideeën door. Hamdaouia zong over huiselijk geweld, over liefde en over seks.

Luister hier naar Daba Yji, een van de bekendste nummers van Hamdaouia: