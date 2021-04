Osmani verkozen tot nieuwe president van Kosovo

Het Kosovaarse parlement heeft Vjosa Osmani gekozen als nieuwe president. 71 van de 120 parlementariërs stemden voor Osmani. Ze is de tweede vrouwelijke president van Kosovo sinds de onafhankelijkheid van het land in 2008.

De 38-jarige Osmani volgt de vorig jaar afgetreden Hashim Thaci op. Thaci trad af vanwege de aanklacht die tegen hem is ingediend bij het speciale Kosovotribunaal in Den Haag.

De aanklager verdenkt hem van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Thaci leidde het Kosovo Bevrijdingsleger in de oorlog tegen Joegoslavië in 1998 en 1999. In die strijd vielen ruim 10.000 doden. Maandenlange luchtaanvallen van de NAVO maakten een einde aan de oorlog. Thaci zegt onschuldig te zijn.

Band met Servië

In 2008 werd Thaci de eerste premier van Kosovo, toen het land de onafhankelijkheid had uitgeroepen. De meerderheid van de EU heeft Kosovo inmiddels erkend, maar onder meer buurland Servië - waarmee Kosovo nog altijd op gespannen voet leeft - nog niet.

Osmani zei in een speech vanuit de hoofdstad Pristina open te staan voor het normaliseren van de banden met Servië. "Maar dat kan alleen als we wroeging en excuses zien vanuit Servië en er gerechtigheid komt voor degenen die hebben geleden onder hun misdaden."