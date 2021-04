Bidstoel van eerste geïdentificeerde 9/11-slachtoffer naar museum

Bijna twintig jaar na de aanslagen op het World Trade Center in New York heeft het museum ter herinnering aan de terreurdaad iets van het eerste geïdentificeerde slachtoffer aan de collectie toegevoegd.

De bidstoel van brandweerpastor Mychal Judge werd zondag afgeleverd bij het depot van het National September 11 Memorial & Museum.

Direct naar Twin Towers

Judge is een van de bekendste slachtoffers van de aanslagen. Direct nadat hij hoorde dat er een vliegtuig zich in de noordelijke toren had geboord, spoedde hij zich naar de Twin Towers.

Daar begon hij te bidden voor de doden. Hij vervolgde zijn gebed in de lobby van de noordelijke WTC-toren, waar een commandopost was ingericht. Daar werd Judge dodelijk getroffen door puin van de instortende zuidelijke toren.

Een fotograaf van persbureau Reuters legde vast hoe het levenloze, met stof bedekte lichaam van Judge werd weggedragen van de rampplek. Het werd een iconische foto. Daarnaast werd Judge het eerste slachtoffer van 9/11 dat werd geïdentificeerd, waardoor hij te boek kwam te staan als 'Victim 0001'.

Bidstoel van Victim 0001

Judge was van 1992 tot zijn dood een alom geliefde brandweerpastor. In zijn rol was 'Father Mychal' jarenlang een steun en toeverlaat voor vele brandweermannen. Maar hij stond ook daklozen, drugsverslaafden en aidspatiënten bij. Nog altijd wordt Judge gezien als een heilige. Hij wordt nog ieder jaar herdacht. In 2011 kregen zijn brandweerjas en helm een ereplek in het FDNY Museum van New York.

De bidstoel van Judge stond de afgelopen jaren in een klooster in de Amerikaanse staat Maryland. Een van de nonnen belde recent naar het 9/11-museum met de vraag of er misschien interesse was in het meubel. "Het is belangrijk dat het op een plek komt waar het gewaardeerd zal worden", zei zuster Teresa Irene tegen persbureau AP.

Amy Weinstein, hoofdcurator van het museum, is blij met de aanwinst: "Het is visueel heel krachtig, maar ook heel stil en bescheiden". Het leer waarop Judge knielde is bijvoorbeeld versleten. Ze verwacht dat het binnen afzienbare tijd te zien is in het museum, dat is gevestigd nabij de plek waar de WTC-torens ooit stonden.