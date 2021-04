Auto rijdt huis binnen in Hoorn, 'bewoner vliegt met bank en al de keuken in'

Een auto heeft in het Noord-Hollandse Hoorn vol de gevel van een huis geramd. Op foto's is te zien dat het voertuig tot de achterbanden de woning binnen is gereden.

De pui van het pand is zwaar beschadigd.

De bestuurder zou gisteravond rond 21.30 bij het nemen van een bocht de macht over het stuur hebben verloren, schrijft NH Nieuws. De bewoner was thuis en vloog volgens een ooggetuige met "bank en al" de keuken in. Er zou niemand gewond zijn geraakt.