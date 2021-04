Na jaren van chaos keert EU-ambassadeur terug naar Libië

De Europese Unie biedt hulp aan de nieuwe interim-regering van Libië. Zo wordt eind deze maand na een jarenlange afwezigheid weer een EU-ambassadeur in het land gestationeerd, kondigde EU-president Charles Michel vandaag aan tijdens een bezoek aan de Libische hoofdstad Tripoli.

"We zullen met de nieuwe regering samenwerken en deze ondersteunen", zei Michel na een ontmoeting met interim-premier Dbeibah en minister van Buitenlandse Zaken Mangoush. "Het economische herstel, verkiezingen en het gevecht tegen illegale immigratie zijn zaken waarbij de EU kan helpen."

Ook beloofde hij dat de EU 50.000 doses coronavaccins aan Libië schenkt. Die komen boven op de 100.000 doses van het Russische Spoetnik-vaccin die vandaag in het land aankwamen.

Vorige maand keurde het parlement Dbeibahs tijdelijke regering van nationale eenheid goed. Die staat voor de taak Libië eind dit jaar naar nieuwe parlementsverkiezingen te leiden en richt zich op verzoening van rivaliserende partijen.

Oorlog en wetteloosheid

Na de opstand tegen dictator Muammar Kadhafi en zijn dood in 2011 belandde Libië in een oorlog. Al in oktober kwamen de strijdende partijen een wapenstilstand overeen en die houdt redelijk stand. Toch zijn er nog veel buitenlandse huurlingen in het land.