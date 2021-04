Fotograaf belaagd door beveiligers bij vaccinatielocatie Enschede

Een fotograaf van de Twentsche Courant Tubantia is vrijdagmiddag belaagd door beveiligers van een vaccinatielocatie. De man had foto's gemaakt buiten het gebouw in Enschede, en werd door beveiligers gesommeerd de foto's te verwijderen. Toen hij dat niet deed, probeerden ze hem volgens de krant tegen de grond te duwen. De GGD heeft excuses aangeboden.

Fotograaf Cees Elzenga vroeg eerst of hij binnen foto's mocht maken, maar daar kreeg hij geen toestemming voor. Daarop besloot hij om een foto van een lege parkeerplaats te maken. Drie beveiligers stapten vervolgens op de fotograaf af en eisten dat hij de beelden zou wissen. Elzenga weigerde dat. "Ik ga niet direct foto's wissen als iemand dat niet zint", zegt Elzenga tegen Tubantia.

De beveiligers belden de politie en terwijl daarop werd gewacht, maakte de fotograaf nog een foto van de situatie. Een van de beveiligers pakte hem toen van achteren vast, zegt hij. Ze probeerden de persfotograaf te dwingen om zijn armen op de rug te doen. Toen hij zich verzette, probeerde een van de beveiligers hem tegen de grond te duwen.

Dat lukte uiteindelijk niet en de andere beveiligers maanden hun collega tot kalmte. Toen de politie arriveerde, sommeerden zij de beveiligers om Elzenga los te laten, zegt hij.

Foto wissen en opzouten?

Elzenga heeft melding van het incident gemaakt bij PersVeilig, een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, het Genootschap van Hoofdredacteuren, het OM en politie. Dat werd opgericht om op te komen voor de positie van journalisten bij geweld en agressie tegen de pers. Hij overweegt ook aangifte te doen.

"Wat had ik anders moeten doen? De foto's wissen en opzouten? In de bosjes gaan liggen om alsnog een foto te maken van een parkeerplaats? Waar houdt het dan op? Blijf met je klauwen van de pers af", zegt Elzenga.

De GGD Twente laat in een reactie weten het bijzonder vervelend te vinden wat er is gebeurd en heeft telefonisch excuses aangeboden.

"Voor GGD Twente heeft de privacy en veiligheid van alle bezoekers hoge prioriteit", staat in een verklaring. "Bij elke vaccinatielocatie is daarom beveiliging aanwezig die ons hierbij helpt. Wij betreuren de ontstane situatie afgelopen vrijdag tussen de beveiliging en de fotograaf zeer. Wij keuren agressie, in welke vorm dan ook, af. Wij hebben met beide partijen over dit incident gesproken."