Talitha Muusse wil laatste Op1 van zondag niet presenteren

"Ik heb bij aanvang aangegeven mijn rol als presentator te gaan combineren met mijn rol als opiniemaker en ondernemer. Binnen de voorwaarden die nu gesteld worden is deze combinatie van activiteiten toch niet mogelijk helaas", schrijft ze.

Deze week kondigde Muusse op Twitter aan een 'volksberaad' te gaan houden in Den Haag naar aanleiding van het Kamerdebat rond de mislukte formatieverkenning. Ze vroeg haar volgers om te laten weten of ze ook zouden komen. Of die oproep verband houdt met haar vertrek, wordt niet duidelijk.

De 29-jarige Muusse is het gezicht van Coalitie-Y, een samenwerkingsverband van jongerenorganisaties, vakbonden en de klimaatbeweging. Ze presenteert sinds half januari samen met Sven Kockelmann de zondageditie van Op1. Vanavond is de laatste weekenduitzending van het programma.