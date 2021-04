17-jarige rijdt zonder rijbewijs rond in busje met 100 kilo lachgas

In Den Bosch heeft de politie gisteravond een 17-jarige jongen van de weg gehaald omdat hij geen rijbewijs had. Ook vervoerde hij bijna 100 kilo aan lachgas.

De bestuurder reed in een bestelbusje met de lampen uit over de Vogelstraat in Den Bosch. Dat was de reden voor de politie om het busje te controleren, meldt Omroep Brabant.

De jongen voldeed volgens de politie niet aan de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. "Het lachgas is in beslag genomen en de Bosschenaar kan enkele flinke bekeuringen tegemoetzien."