Paus in paasboodschap: oorlog voeren in tijden van pandemie schandalig

Paus Franciscus heeft vanuit Vaticaanstad hard uitgehaald naar landen en partijen die ondanks de coronapandemie doorgaan met oorlog voeren en meer geld uitgeven aan defensie.

"De pandemie is nog steeds in volle gang en de sociaaleconomische crisis blijft ernstig, voornamelijk voor de armen in de wereld", sprak de paus in zijn paasboodschap. "Toch zijn oorlogen niet beëindigd en worden militaire arsenalen versterkt - en dat is schandalig."

De paus sprak zijn traditionele zegen urbi et orbi net als vorig jaar vanwege coronabeperkingen niet vanaf het Sint-Pieterplein uit, maar vanuit de basiliek. Daar waren een kleine 200 aanwezigen.

Franciscus prees zorgmedewerkers, toonde sympathie voor jongeren die niet naar school kunnen en riep iedereen op om de pandemie te bestrijden. "Ik doe een beroep op de hele internationale gemeenschap om verantwoordelijkheid te tonen en de vertragingen in de verspreiding van vaccins aan te pakken, vooral in de armste landen."

