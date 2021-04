Oud-minister van Financiën en lid koninklijke familie Jordanië opgepakt

De aangehouden Awadallah was een drijvende kracht achter economische hervormingen in Jordanië en was niet alleen minister van Financiën, maar ook chef van het koninklijk hof. Daar vertrok hij in 2008. Hij had het geregeld aan de stok met de gevestigde orde, die voorheen flink kon profiteren van overheidsvoordelen.

De Jordaanse veiligheidstroepen hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis fors meer invloed gekregen. In het land geldt een zeer strenge noodwet. Burgerrechtenorganisaties zeggen dat die wetten de burgerrechten ondermijnen.