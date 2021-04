Marnix van Rij interim-partijvoorzitter CDA

Marnix van Rij is benoemd tot interim-partijvoorzitter van het CDA. Hij volgt Rutger Ploum op, die twee weken geleden opstapte vanwege de teleurstellende uitslag bij de Tweede Kamerverkiezingen. Van Rij blijft aan tot in ieder geval het volgende congres van de christendemocraten, in het najaar. Nu is hij nog regeringscommissaris van het eiland Sint-Eustatius.

De 60-jarige Van Rij is geen onbekende binnen het CDA. Twintig jaar geleden was hij ook al partijvoorzitter, maar hij vertrok na een conflict met toenmalig partijleider Jaap de Hoop Scheffer. Daarna was hij Eerste Kamerlid en zat hij in een CDA-evaluatiecommissie van de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.

Volgens het CDA is Van Rij "een verbinder met gezag die niet wegkijkt voor wat niet goed gaat, maar besluiten durft

te nemen en weet van doorpakken". Hij krijgt in zijn nieuwe functie ondersteuning van Ank Bijleveld, de demissionair minister van Defensie. Zij wordt 'buitengewoon adviseur' van het CDA-partijbestuur.