Politie doet onderzoek na vondst placenta in Barneveld

De politie heeft de afgelopen dagen het Schaffelaarse bos bij Barneveld uitgekamd, na de vondst van een placenta. De zoektocht heeft niet geleid tot duidelijkheid over de herkomst van de nageboorte.

Een wandelaar zag eerder deze week iets drijven in een vijver en waarschuwde de politie, meldt Omroep Gelderland.

De politie besloot direct tot een grote zoekactie om uit te sluiten dat er iemand in de problemen zat of dat sprake was van een misdrijf. Bij de zoekactie in de vijver en het bos werden duikers en speurhonden ingezet. De zoekactie leverde niets op.

De politie laat weten dat er dus ook geen aanwijzingen zijn dat iemand in nood is geweest. Wel wordt een oproep gedaan aan getuigen om zich te melden, omdat de herkomst van de placenta onduidelijk blijft. Het achterlaten van een placenta is overigens niet strafbaar.