Wekdienst 3/4: Uitvaart Bibian Mentel in kleine kring • Frankrijk en Italië trekken teugels aan

Wat heb je gemist?

Het was een terughoudende donderdag voor de ChristenUnie, maar geen stille zaterdag. Waar Gert-Jan Segers donderdag een officiële motie van wantrouwen tegen Mark Rutte in de Kamer niet wilde steunen, dient hij alsnog een onofficiële in. In het Nederlands Dagblad laat Segers weten niet in een kabinet te gaan zitten met Rutte als premier. Deelname aan een coalitie met de VVD zonder Rutte sluit hij niet uit.

Volgens Segers kan een kabinet onder leiding van Rutte "niet op geloofwaardige wijze" zorgen voor een omslag in de politieke cultuur: "Er is gewoon te veel gebeurd", aldus Segers. "De bestaande cultuur, waarin verkiezingen een hinderlijke onderbreking lijken te zijn en waarin tegenmacht wordt belemmerd, van die cultuur kunnen wij hoe dan ook geen deel uitmaken."

Deze opstelling zal het formeren van een nieuw kabinet niet makkelijker maken. In het debat op donderdag stemden alleen de huidige coalitiepartners VVD, D66, CDA en ChristenUnie niet voor de motie van wantrouwen tegen Rutte. Daardoor zou het voortzetten van die coalitie bij een nieuwe verkenning waarschijnlijk als meest logische optie naar voren zijn gekomen. Maar Segers vindt een snelle formatie nu niet het belangrijkste: "Als u mij vraagt of een andere politieke cultuur zwaarder weegt dan gewoon maar snel doorgaan met de formatie, is mijn antwoord ja."