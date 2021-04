ChristenUnie sluit kabinetsdeelname onder Rutte als premier uit

Samenwerking met de VVD in een volgend kabinet is wat Segers betreft nog wel mogelijk, maar dan wel met een andere premier. "Het gaat om Rutte als de toonaangevende beelddrager van de politieke cultuur van de afgelopen tien jaar. Het is niet geloofwaardig als de man die verantwoordelijk is voor die cultuur, het kabinet gaat leiden dat die cultuur juist moet veranderen."

Volgens Segers zit de formatie in een buitengewoon ingewikkelde impasse, maar geeft dat voor hem nu niet de doorslag. "Als u mij vraagt of een andere politieke cultuur zwaarder weegt dan gewoon maar snel doorgaan met de formatie, is mijn antwoord ja."

Functie Omtzigt

Rutte kwam donderdag zwaar onder vuur te liggen in de Tweede Kamer. Toen werd duidelijk dat hij met oud-verkenners Jorritsma en Ollongren had gesproken over de positie van het kritische CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, terwijl hij dit eerder had ontkend.

Bijna de hele Kamer steunde een motie van afkeuring tegen Rutte. Een motie van wantrouwen haalde het net niet, omdat huidig coalitiegenoten CDA, D66 en ChristenUnie tegenstemden.

Segers noemt die motie van wantrouwen een groot dilemma. "Willen we een kabinet midden in de coronacrisis onthoofden, waardoor we de politieke chaos alleen maar vergroten? Daarvoor durfden wij geen verantwoordelijkheid te nemen. Maar wij willen niet terug naar business as usual."