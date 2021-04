Rouw om omgekomen agent na aanval bij Capitool, politie onderzoekt motief

In de VS is met afschuw gereageerd op de aanval van een man bij het Capitool, waarbij een agent om het leven kwam. President Biden zegt in een verklaring dat hij en zijn vrouw diepbedroefd zijn en hij heeft opdracht gegeven om bij het Witte Huis de vlaggen halfstok te hangen.

De verdachte reed afgelopen avond met zijn auto in op agenten die stonden bij een afzetting in de buurt van het Capitool in Washington. Daarna rende hij met een mes richting agenten, die hem daarop neerschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis.