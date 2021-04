Weer een AstraZeneca-pauze, hoe nu verder? Dit zijn de antwoorden op jullie vragen

Waarom wordt deze pauze nu ingelast?

De aanleiding voor de beslissing zijn de bloedstollingsproblemen als mogelijke bijwerking van het vaccin. Eerder vandaag meldde Bijwerkingencentrum Lareb namelijk dat er na het zetten van 400.000 AstraZeneca-prikken in Nederland tot nu toe vijf meldingen zijn binnengekomen van vrouwen tussen de 25 en 65 jaar oud die trombose ontwikkelden in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes. Een van hen is overleden.

Of er een verband is tussen de prik en deze gevolgen wordt nog onderzocht. Het beeld van de meldingen is in lijn met de meldingen uit andere Europese landen, waar ook onderzoek wordt gedaan. De bijwerkingen waar Lareb melding van maakte waren voor demissionair minister van Volksgezondheid De Jonge aanleiding om te overleggen met betrokken instanties. Hij sprak met de Gezondheidsraad, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het RIVM.

"In dat overleg hebben we uitgelegd wat er aan de hand is. Dat er een aantal gevallen in Nederland zijn, maar ook in Europa", zegt Ton de Boer, voorzitter van het CBG. "Dat de geluiden van Lareb toch weer vergelijkbare beelden zijn met wat we eerder hebben gezien. Daarom heeft de minister besloten om voor nu een pauze in te lassen."

Komende woensdag komt een nader oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau EMA over het AstraZeneca-vaccin. De Jonge wacht de uitkomst af, en beoordeelt de situatie dan opnieuw.