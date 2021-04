Auto ramt afzetting Amerikaans Capitool, agent en chauffeur dood

In de Amerikaanse hoofdstad Washington is een auto ingereden op agenten bij het Capitool. Een agent is daarbij om het leven gekomen. Een andere agent raakte gewond.

De bestuurder van de auto bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen, nadat hij door agenten was neergeschoten.

Mensen die aan het werk zijn in het Capitool mogen niet naar buiten of naar binnen. Meerdere straten rondom het complex zijn afgezet.

De politie doet onderzoek naar de auto: