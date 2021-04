Vier jaar cel voor man (24) die met auto inreed op terras in Rijsbergen

Een 24-jarige man die in september vorig jaar met zijn auto inreed op een groep cafébezoekers in Rijsbergen is door de rechtbank veroordeeld tot vier jaar de cel. De man was toen hij het terras op reed onder invloed van alcohol.

De aanrijding gebeurde op een zondagmorgen eind september 2019. De man reed met 29 kilometer per uur het terras op en raakte vijf mensen en drie fietsen. Een zesde persoon werd vlak voor de auto weggetrokken door een andere cafébezoeker.

Na de aanrijding ging de man ervandoor. Hij werd later opgepakt in zijn woonplaats Wuustwezel in België. Hij verklaarde toen dat de aanrijding een ongeluk was en dat hij per ongeluk op het gaspedaal drukte terwijl hij wilde remmen.

Boos

Getuigen zeiden na het ongeluk tegen de politie dat de man eerder die nacht in het café was geweest en boos was weggegaan.

De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. De rechter oordeelt dat de man schuldig is aan een meervoudige poging tot doodslag, meldt Omroep Brabant.