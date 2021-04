Duizenden poppen in Fries weiland voor Griekse vluchtelingenkinderen

In een weiland in het Friese dorpje Morra zijn duizenden poppen neergezet, die stuk voor stuk symbool staan voor een alleenreizend vluchtelingenkind in Griekenland. "Indrukwekkend om te zien. De eerste keer dat ik erlangs kwam, kreeg ik tranen in mijn ogen", zegt Marian van Voorn, een van de initiatiefnemers van Kamp Morra.

Zij en drie vriendinnen vinden dat er meer aandacht moet komen voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Een van de doelen is een humaner vluchtelingenbeleid. "We realiseren ons ook wel dat onze politieke invloed waarschijnlijk wat beperkt is. In gesprek gaan over de vluchtelingenproblematiek vinden we ook al heel belangrijk. Stel je maar eens voor dat je het zelf bent. Dat je zelf op de vlucht bent en dat niemand helpt."