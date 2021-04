Meeste tv-kijkers voor The Passion op avond formatiedebat

Ruim drie miljoen mensen hebben gisteren minstens vijf minuten op de NPO-televisie gekeken naar het debat over de mislukte formatieverkenning. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek.

Op het hoogtepunt (18.50 uur) keken 964.000 mensen en gemiddeld keek iemand 19 minuten. Van de kijkers was 53 procent man, zegt kijkcijferanalist Robin Muurling. "En het was een redelijk grijs publiek: 78 procent van de kijkers was 50-plusser en 53 procent was ouder dan 65 jaar."

Gisteravond stopten de uitzendingen op NPO 2 en konden mensen overschakelen naar het themakanaal NPO Politiek. Maar veel kijkers keken het vervolg van het debat op RTL Z, dat tot in de nacht bleef uitzenden.

Meeste kijkers voor Passion

Tussen 20.30 en 02.00 uur keken 417.000 mensen naar RTL Z. De omroep haalde daardoor een avondmarktaandeel van 7,4 procent en dat is de hoogste score ooit voor het commerciële tv-kanaal.

De meeste kijkers waren gisteren overigens voor The Passion van KRO-NCRV. Naar de elfde editie van het tv-spektakel over het lijden van Jezus keken bijna 2,6 miljoen mensen. Dat waren er ruim 100.000 minder dan vorig jaar. The Passion werd dit jaar uitgezonden vanuit Roermond.