Rutte gaat door als premier, motie van wantrouwen haalt het niet

"Via via"

De kritiek op Rutte zwol gisterochtend verder aan toen hij in de Kamer zei dat hij 's ochtends om 07.30 uur al "via via" had gehoord dat Omtzigt was genoemd in zijn gesprek met de verkenners. Dat was ruim voor de rest van de Tweede Kamer, die hun eigen gespreksverslag tussen 09.00 en 10.00 uur konden inzien, waarop de stukken naar de Kamer gingen.

De parlementariërs, zeer ontstemd over die gang van zaken, eisten dat Rutte zou vertellen wie zijn bron was, maar dat weigerde hij. De oud-verkenners Ollongren en Jorritsma, die ook in de Kamer waren, zeiden later niet de bron te zijn. Ook Van Ark en Koolmees ontkenden.

In het debat zei Rutte vannacht dat hij ten onrechte de indruk kan hebben gewekt dat "de toegang tot macht en informatie niet gelijk is verdeeld". "Waar vertrouwen geschonden is, zal ik keihard werken dat te herstellen", zei Rutte, wat hij herhaalde toen hij zei dat hij zou doorgaan als demissionair premier.