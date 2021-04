Tijdlijn: hoe zichtbare notities van Ollongren leidden tot crisis voor Rutte

Vrijdag 26 maart

D66-verkenner Wouter Koolmees probeert aan het eind van de middag de pers uitleg te geven over het uitgelekte A4'tje met agendapunten voor de formatie. Het was een "interne notitie" van zijn voorgangers Ollongren en Jorritsma, niet gebaseerd op gesprekken met de zeventien lijsttrekkers. "Er is gebruikgemaakt van allerlei bronnen krantenberichten en talkshows." Van Ark vult aan: "Ze hebben zich gebaseerd op dingen die ze hebben gezien en gevoeld." Maar op vervolgvragen van de pers moeten de nieuwe verkenners de antwoorden schuldig blijven.

Maandag 29 maart, 14.30 uur

Ollongren en Jorritsma nemen de volledige schuld op zich voor het geblunder met de voorbereidende aantekeningen voor de formatie. "Er zijn slechts twee mensen verantwoordelijk voor het bestaan en de inhoud van het memo, en dat zijn wij, ondertekenaars van deze brief", schrijven de twee oud-verkenners. Ze benadrukken dat geen van de fractieleiders over Omtzigt gesproken is.

De oud-verkenners noemen de gang van zaken "zeer ongepast" en schrijven dat dit niet had mogen gebeuren. Ze zijn bereid om tekst en uitleg te komen geven aan de Tweede Kamer.

17.00 uur

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn niet tevreden met de verklaring van de opgestapte verkenners Jorritsma en Ollongren, voor de blunder met de notities voor de kabinetsformatie. Met name omdat nog steeds onduidelijk is waarom er tijdens de verkenningsfase is gesproken over een gekozen Kamerlid, en door wie.