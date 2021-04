Door nazi's geroofd werk Poussin na expositie Maastricht teruggevonden in Italië

De Italiaanse politie heeft een schilderij van de 17e-eeuwse Franse schilder Nicolas Poussin in beslag genomen. Duitse militairen hadden het kunstwerk in de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk geroofd van de Joodse eigenaren. Een kunstkenner herkende het werk in 2019 op een tentoonstelling in Maastricht, waarna het kon worden opgespoord. Het werk is teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren.

Het schilderij werd door de Italiaanse autoriteiten gevonden in een huis van een antiquair bij Padua. Het werk, een Bijbelse voorstelling van Lot en zijn dochters, staat sinds 1947 op een Franse lijst met roofkunst.

Direct na de oorlog begonnen die eigenaren en hun nazaten een zoektocht naar het schilderij. Het is onduidelijk waar het werk zich bevond in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Het zou in 2017 in België zijn geëxposeerd en twee jaar later in Nederland. Daar was het volgens het Italiaanse media te zien tijdens de TEFAF-kunstbeurs in Maastricht.

Herkend

Een Nederlandse expert die in Italië woont, zou het werk daar hebben herkend. De kenner besefte dat het werk op een officiële lijst van gestolen kunstwerken stond. Dat leidde uiteindelijk tot een onderzoek en de inbeslagname van het schilderij, meldt 1Limburg.

Nicolas Poussin (1594-1665) wordt gezien als de belangrijkste vertegenwoordiger van het Franse classicisme in de 17e eeuw. Hij werkte in Italië en in Frankrijk voor de Franse koning Lodewijk XIII.