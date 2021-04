Vrachtwagen ramt tunnel A2 bij Vianen, enorme ravage

Een truck is vanmiddag tegen de bovenkant van een tunnel bij de A2 in Vianen geklapt, met een enorme ravage tot gevolg.

De vrachtwagen ramde met hoge snelheid het tunneltje op de Burgemeester Jonkheer Hoeufftlaan. De laadruimte van de truck kwam los en sloeg achterover. RTV Utrecht meldt dat de bestuurder niet gewond raakte.

Op beelden is te zien hoe is te zien hoe groot de schade is: