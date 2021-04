Teylers Museum Haarlem ontdekt twee Bernini's in eigen collectie

Teylers Museum in Haarlem heeft van twee 17e-eeuwse tekeningen in de eigen collectie vastgesteld dat ze gemaakt zijn door de Italiaanse barokkunstenaar Giovanni Lorenzo Bernini (1598-1680).

Bernini-kenners oordeelden in 1930 nog dat de twee tekeningen van een leerling moeten zijn geweest.

Het gaat om de tekeningen Allegorie op het Heilige Bloed van Christus en Een kind met een beschermengel. "Ze zijn ongelooflijk mooi, het is heel speciaal. Dichter bij een kunstenaar kun je niet komen", zegt conservator van het museum Terry van Druten tegen NH Nieuws.

De twee tekeningen maken al ruim 230 jaar deel uit van de collectie van Teylers. Ze behoren tot een serie van 1700 tekeningen afkomstig uit de verzameling van koningin Christina van Zweden (1626-1689) en de Romeinse edelman Livio Odescalchi (1658-1713).

De ontdekking werd gedaan door Carel van Tuyll van Serooskerken tijdens archiefonderzoek voor een nieuwe bestandscatalogus over Italiaanse tekeningen uit de zeventiende eeuw in Teylers Museum. Van Tuyll, voormalig hoofdconservator van het museum, deed meer dan twintig jaar onderzoek naar dit deel van de collectie, bestaande uit 900 tekeningen.

Sint Pietersplein

Bernini is vooral bekend door zijn ontwerp van het Sint Pietersplein in Rome. Conservator Van Druten: "Bernini is een van de grootste namen uit de Barok. Een van die kunstenaars die je alleen bij zijn achternaam hoeft te noemen. Wij zijn dan ook ontzettend blij dat wij tekeningen van hem in ons bezit hebben."

De tekeningen zijn van 17 juli tot en 7 november te zien in het Prentenkabinet als onderdeel van de tentoonstelling Barok in Teylers.