Rutte in het nauw: 'verkeerd herinnerd, maar niet gelogen'

Kaag zei dat er schade is ontstaan en voegde eraan toe dat de afgelopen jaren een "patroon van vergeetachtigheid" is ontstaan: "Hoe kunt u in de grootste crisis die we hebben in Nederland het vertrouwen dat weer geschaad is alsnog herstellen?"

Rutte herhaalde dat hij een verkeerde herinnering heeft aan het gesprek met de verkenners, maar volgens hem is wat in de tekst staat "precies hoe de VVD erin zit". Hij voegde eraan toe dat de VVD geen opvatting heeft over wat Omtzigt moet gaan doen na de verkiezingen.

Wel met Hoekstra gepraat over Omtzigt

Hij erkende wel dat hij nog voor zijn gesprek met de verkenners met CDA-leider Hoekstra over een mogelijke ministerspost voor Omtzigt in een toekomstig kabinet heeft gesproken. "Ik heb tegen Hoekstra gezegd dat de VVD geen bezwaar heeft tegen Omtzigt als minister, als dat de wens van het CDA zou zijn. De enige verklaring die ik heb is dat dat in mijn hoofd zat, maar ik heb er geen enkele herinnering aan dat ik het ook heb opgebracht bij de verkenners."

Hoekstra zei in het debat dat het een "totale rotzooi" is geworden. Hij erkende dat hij met Rutte over Omtzigt heeft gepraat. "Maar hoe kan het nou dat dat gesprek hem helder voor de geest staat, maar dat hij en de verkenners zich niet herinneren dat het ook op die maandag over Omtzigt is gegaan?" Met het gesprek van maandag doelde Hoekstra op de ontmoeting van Rutte met de verkenners.

"Via via"

In het debat zei Rutte dat hij vanochtend om 7.30 uur "via via" heeft gehoord dat hij het volgens het verslag over een ministerschap van Omtzigt heeft gehad. Hij is niet, zoals andere fractievoorzitters, naar het kantoor van de verkenners gegaan om het verslag na te kijken.

Rutte wilde niet zeggen door wie hij op de hoogte is gesteld: "Dat was vertrouwelijk." De Kamer nam geen genoegen met die uitleg. De vergadering werd daarop voor een half uur geschorst om te achterhalen van wie Rutte die informatie heeft gekregen.