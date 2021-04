Bestuurder scootmobiel overleden na mishandeling in Amsterdam

Een man die gisteren in Amsterdam zwaar werd mishandeld, is aan zijn verwondingen overleden.

Het 72-jarige slachtoffer reed gisteren met een scootmobiel in de wijk Watergraafsmeer toen hij meerdere keren met een ijzeren voorwerp op zijn hoofd werd geslagen. Hij overleed in het ziekenhuis.

Direct na het incident is een 55-jarige verdachte aangehouden. Vermoedelijk is een conflict in de persoonlijke sfeer aanleiding geweest, zegt de politie. De recherche heeft de zaak in onderzoek.