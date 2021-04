Ollongren zei tijdens rit tegen chauffeur dat zij besmet was

Voormalig verkenner Ollongren vertelde haar chauffeur pas tijdens de rit naar huis dat zij besmet was met corona. De verkenner verliet vorige week halsoverkop het Binnenhof nadat ze een positieve testuitslag had gekregen.

Het ministerie van Sociale Zaken antwoordt op Kamervragen dat de chauffeur van de dienstauto zich heeft laten testen, maar laat in het midden wat de uitslag was.

Ollongren had zelf geen klachten en kreeg dinsdagochtend na een tweede coronatest een negatieve uitslag. Zij zal vandaag het debat voeren over de stukken die zij bij haar overhaaste vertrek onder de arm had.

Mondkapje

Volgens het ministerie heeft Ollongren zich ten aanzien van haar vaste chauffeur aan het protocol gehouden. Hij had de minister de hele week gereden, ook toen zij zich had laten testen. Dat deed ze uit voorzorg, omdat staatssecretaris Keijzer corona bleek te hebben.

Tussen een bewindspersoon en de chauffeur zit geen spatscherm. Wel moeten beiden in de auto een mondkapje dragen.