Wekdienst 1/4: The Passion vanuit Roermond • Debat over uitgelekte formatie-memo

Goedemorgen! Het is 1 april, pas op voor grappen en grollen! Serieuzere zaken: de nieuwe leden van de Tweede Kamer debatteren over de uitgelekte notities van de verkenners Ollongren en Jorritsma. En vanavond komt The Passion weer op tv.

Vanmorgen is er eerst overal veel ruimte voor de zon maar in de loop van de dag trekken enkele wolkenvelden over vooral in het noorden van het land. In het noorden is het fris met 11 of 12 graden en een stevige noordenwind, in het zuiden kan het nog 21 graden worden.