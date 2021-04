Winkeliers balen van winkelen op afspraak, willen af van tijdslot

In Deventer zijn genoeg winkeliers die een oogje willen toeknijpen als er klanten voor de etalage staan zonder afspraak. "Natuurlijk laat je die mensen binnen", zegt een ondernemer in de Kleine Overstraat in hartje Deventer. "Je zou toch gek zijn als je dat niet doet. Dit systeem is gewoon vreselijk. Heel saai ook. En dan heb je ook nog mensen die wel een tijd reserveren maar niet komen opdagen. Dat zijn er best veel", zegt ze vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Een andere ondernemer zegt met een glimlach: "De meeste winkels hebben ook een achterdeur, hè."

"Verzonnen achter bureau"

Winkelend publiek vertelt verhalen van ondernemers die je zonder afspraak binnenlaten: als je verder de regels maar naleeft zoals het dragen van een mondkapje, voldoende afstand houden en als er genoeg ruimte is in de winkel.

Winkeliers en consumenten zijn het over één ding eens: het systeem van vier uur van tevoren bellen "is typisch verzonnen door iemand in Den Haag, 17-hoog achter een bureautje. Die persoon weet niet hoe het werkt in een winkel of winkelstraat."

"Ik hoorde van een zaak die werkt met een stoplichtensysteem", zegt de eigenaar van een modezaak in Deventer. "Bij groen licht mag je binnenkomen, bij rood niet. Zoiets lijkt me fantastisch."

"Nog beter is een systeem in een plaatsje in Zuid-Duitsland: alles is open, winkels en terrassen. Als je wil winkelen of op het terras zitten, moet je je laten testen. Krijg je een soort dagpas als je negatief bent. Het aantal besmettingen daar is laag. Laten we als stad nou eens met zo'n experiment meedoen. Lijkt me geweldig."

Veel reacties

Winkeliersbrancheorganisatie INretail krijgt ook veel reacties van aangesloten leden: "Dit systeem helpt niet om ondernemers te laten overleven. Niemand is er blij mee", aldus woordvoerder Paul te Grotenhuis.

"Vooral mode-, schoenen- en sportwinkels ervaren dit, maar ook woonwinkels, tuincentra en andere grote ketens balen dat vier uur van tevoren de koopafspraak geboekt moet worden. In het begin was het nog redelijk druk met afspraken, maar dat begint nu wel af te vlakken",

Volgens INretail moeten ondernemers klanten wegsturen die iets willen kopen, omdat die niet gereserveerd hebben. Te Grotenhuis: "Dat is de wereld op zijn kop want uiteindelijk gaat het erom dat je de besmettingsrisico's minimaliseert. Die vier uur is gewoon niet handig. Het spontaan kopen is er op die manier wel af. Het frustreert winkeliers. En klanten voelen zich soms opgejaagd omdat ze maar een half uur hebben. Dus dit is geen oplossing. Haal dat tijdslot eraf", is zijn oproep aan politiek Den Haag. "Met het paasweekend in aantocht is het extra wrang."