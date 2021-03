Grote uitslaande brand bij industriegebouw Volendam

In Volendam woedt een brand in een industriegebouw. Volgens de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is het vuur onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen.

De brand brak rond 21.00 uur uit. NH Nieuws meldt dat de vlammen metershoog uit het dak sloegen. Volgens de veiligheidsregio was er daarna opgeschaald naar een grote brand, om zo snel mogelijk veel eenheden op locatie te krijgen in de hoop de brand snel onder controle te krijgen.

Inmiddels slaan de vlammen niet meer uit het dak. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat het nablussen nog wel een tijd zal duren. "Het is moeilijk in te schatten hoe lang we hier nog bezig zijn." Hoe de brand in ontstaan is nog onduidelijk.

De veiligheidsregio vraagt mensen om afstand te houden en uit de rook te blijven. "En denk om de avondklok."