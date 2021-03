Onduidelijk of Kamerdebat over verkenning vanavond nog wordt gehouden

Er is nog veel onduidelijkheid over het debat over de mislukte verkenning in de formatie. De Tweede Kamer wilde vandaag praten over de gebeurtenissen naar aanleiding van een notitie van voormalig verkenner Ollongren. Uit een foto bleek vorige week donderdag dat in een van haar stukken stond: "positie Omtzigt, functie elders".

Dat leidde tot veel commotie en nog dezelfde dag legden Ollongren en haar medeverkenner Jorritsma hun functie neer. Ze werden opgevolgd door de ministers Koolmees en Van Ark.

Meer stukken nodig

De Kamer dwong af dat er een debat over de kwestie zou komen voordat Koolmees en Van Ark echt aan het werk zouden gaan. Maar om dat debat goed te kunnen voeren, waren eerst alle stukken nodig, vond een grote meerderheid. Daarop stuurden de verkenners vanmiddag een aantal notities, maar de Kamer nam daar geen genoegen mee.

Volgens een grote meerderheid moesten veel meer gegevens openbaar worden, zoals gespreksverslagen en andere notities. Nadat Ollongren had gezegd dat zij geen stukken meer heeft, richtte Kamervoorzitter Arib zich tot de nieuwe verkenners. Die hebben laten weten nog wel enkele uren nodig te hebben om de stukken bij elkaar te zoeken.

Afgesproken is nu dat de stukken er voor 18.30 uur moeten zijn, wil het debat vanavond nog plaatsvinden. Als de documenten er niet op tijd zijn, wordt het debat naar morgen verplaatst.