BBC-correspondent China verhuist naar Taiwan na intimidatie

De correspondent van de BBC in China, John Sudworth, is halsoverkop van Peking naar Taiwan verhuisd. De Chinese autoriteiten dreigden met een rechtszaak tegen de journalist vanwege zijn berichtgeving over onder meer de behandeling van de Oeigoerse moslimminderheid in de West-Chinese regio Xinjiang.

Volgens Sudworth was het "te gevaarlijk" om in China te blijven werken en namen de dreigementen van de Chinese overheid de laatste maanden toe. "De BBC en ik zijn volop aangevallen door meerdere platforms die worden gecontroleerd door de Chinese Communistische Partij", aldus Sudworth.

De aanvallen op hem en de BBC namen toe nadat vorige maand in Groot-Brittannië de uitzendvergunning van de Chinese staatszender CGTN werd ingetrokken, zegt de vereniging van buitenlandse correspondenten in China (FCCC). Die zegt het vertrek van Sudworth te betreuren.

Misstanden

De Britse journalist onthulde misstanden in Xinjiang, waar naar schatting een miljoen Oeigoeren zitten opgesloten in straf- en detentiekampen. Volgens getuigenissen en mensenrechtenorganisaties worden Oeigoeren daar geïndoctrineerd, maar is er ook sprake van martelingen, verkrachtingen en gedwongen sterilisaties. Peking spreekt van 'heropvoedingskampen' en ontkent dat sprake is van grove mensenrechtenschendingen.

Behalve over de behandeling van de Oeigoeren schreef Sudworth onder meer ook over de coronacrisis in China. Hij ligt daardoor de laatste tijd onder vuur van de Chinese staatsmedia. De BBC is volgens die media bezig met het zwartmaken van China en het verspreiden van nepnieuws.

Vorige maand werd de zender BBC World News per direct verboden door Peking, vermoedelijk als reactie op het Britse verbod op de Chinese staatszender.

Trots

John Sudworth was negen jaar correspondent in China. De laatste jaren kreeg hij steeds werkvergunningen voor een wisselende periode, soms maar van een maand. Hij zal nu vanuit Taiwan verslag doen over China.

De BBC zegt trots te zijn op het werk van Sudworth. "John onthulde waarheden die de Chinese autoriteiten liever voor de wereld verborgen hielden", aldus een korte verklaring van de omroep.

In een reactie zegt een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken niet te begrijpen dat Sudworth een eventuele rechtszaak tegen hem niet afwacht. Volgens haar heeft hij China zonder opgaaf van redenen verlaten.