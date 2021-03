Verslavingsklinieken bezorgd over toename gokverslavingen

Een belangrijke factor is volgens Steutel de toename van eenzaamheid en isolement door de coronamaatregelen: "Afleiding en ontspanning worden daardoor vaker en langer gezocht in gokken." Volgens psycholoog Leroy Snippe (Rodersana, ruim 30 procent toename) missen we 'gezonde prikkels'. "De geest is daardoor zwakker en kan verleidingen als gokken moeilijker weerstaan", verklaart Snippe.

Online gokken en schulden

Volgens de Kansspelautoriteit is het aantal spelers van online kansspelen tijdens de crisis over de hele linie afgenomen, maar dat lijkt vooral veroorzaakt door een forse afname van sportweddenschappen. De meeste competities lagen immers lange tijd stil. Bij andere kansspelen, zoals online poker, is wel een toename te zien. Ook ziet de toezichthouder dat er in 2020 relatief meer geld werd uitgegeven aan online gokken dan in het jaar ervoor.