Stukken verkenners openbaar: 'GroenLinks wil graag'

"GroenLinks wil graag en vindt een vijfde partij nuttig vanwege de meerderheid in de Eerste Kamer." Die passage staat in stukken over de formatie die de voormalige verkenners Jorritsma en Ollongren naar de Kamer hebben gestuurd. Ook staat ergens het onderwerp "stabiliteit CDA-fractie" gemeld. Eerder was via een foto al uitgelekt waarop de aantekening "positie Omtzigt, functie elders" leesbaar was. Vooral die laatste passage leidde tot veel commotie en de verkenners legden hun functie neer.

De Kamer wil een debat over de mislukte verkenning en eiste daarvóór dat diverse stukken naar de Kamer zouden gaan. Daarop stuurden Jorritsma en Ollongren een stapel notities naar de Kamer. Daar staan onder meer aantekeningen in over "persoonlijk contact MR en SK (Mark Rutte en Sigrid Kaag, redactie), "rol CDA bij keuze partij", "PvdA: stelt als voorwaarde 2e linkse partij", "PVV: afhechten (eerst gesprek CDA nodig)", en "VVD-D66-CDA zonder verkenners".

Maar volgens de Kamer zijn de stukken niet compleet en moeten ook gespreksverslagen naar de Kamer. Ollongren zei daarop dat zij alle stukken heeft gestuurd die zij en Jorritsma nog tot hun beschikking hebben.