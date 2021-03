Sanne solliciteert voor astronaut, 'ruimtewandeling is enige die ik kan maken'

"Zonder ongeluk had ik gedacht: dit is out of my league, dit gaat nooit lukken." Die mentaliteit heeft ze losgelaten. Ze hoopt een voorbeeld te kunnen zijn voor anderen die in haar situatie belanden.

"Misschien is het te ambitieus, maar ik probeer het gewoon. Ik wil dat iedereen die straks in dat IC-bed komt te liggen mij straks ziet en denkt: het komt goed. Alles is beter voor hen dan de gedachte: dit is het."

Japanse miljardair

Om haar kansen te vergroten doet ze ook mee aan een ander ruimteproject. Ze is een van de honderdduizenden die zich heeft aangemeld voor de maanreis van de Japanse miljardair Yusaku Maezawa. Die wil in samenwerking met Elon Musks SpaceX een baan om de maan voltooien. "Daarin ben ik door naar de tweede ronde", zegt Sanne.

Solliciteren bij ESA kan tot en met 28 mei. Eind volgend jaar wordt duidelijk wie van de sollicitanten zich bij het team van astronauten mag voegen.