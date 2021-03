Pools initiatief tegen huiselijk geweld: cosmetica-webshop als dekmantel

Waarom is de site nodig? Kunnen belaagde vrouwen niet gewoon de politie bellen? Volgens Kobus gaat het daar nog veel te vaak mis. Meldingen worden niet nagegaan of vrouwen worden overgehaald om het binnen de familie op te lossen. "We hebben hier een gezegde: 'sla je vrouw, anders wordt ze ziek aan haar lever'. In het Pools rijmt dat en wordt er lacherig over gedaan, maar het weerspiegelt hoe erover wordt gedacht: alsof het erbij hoort, alsof het normaal is."

Huiselijk geweld staat op dit moment in Polen onder de aandacht, mede omdat er een discussie speelt over het opzeggen van het Istanbul-verdrag. Polen ondertekende dit verdrag in 2015 en verplichtte zich daarmee om alles te doen om huiselijk geweld tegen vrouwen tegen te gaan.

'Gevaarlijke gender-ideologie'

Tegenstanders van het verdrag zeggen dat het de "vrijheid van het Poolse gezin inperkt" en "een gevaarlijke gender-ideologie" aan ze opdringt, onder meer omdat het traditionele rolpatronen ziet als een van de oorzaken van huiselijk geweld.

Vorig jaar kondigde minister Ziobro van Justitie al aan dat hij uit het verdrag wilde stappen. Premier Morawiecki heeft het Constitutioneel Hof gevraagd om te kijken of het verdrag in strijd is met de Poolse grondwet. Het parlement stemde gisteren over een burgerinitiatief dat oproept uit het verdrag te stappen. Dat werd voorlopig teruggestuurd naar de tekentafel en wordt later dit jaar opnieuw besproken.

Intussen is Ziobro bezig een eigen verdrag tegen huiselijk geweld op te stellen. Hij spoort andere landen (Tsjechië, Slowakije, Slovenië en Kroatië) aan 'Istanbul' ook op te zeggen en zich bij zijn initiatief aan te sluiten.

Pornografie en alcoholisme

Volgens Ziobro liggen de oorzaken van huiselijk geweld niet in structurele ongelijkheden tussen vrouwen en mannen, maar meer in alcoholisme, pornografie, het ontbreken van sterke familiebanden, sociale controle en de seksualisering van vrouwen in de publieke ruimte.

Dit bewijst volgens Kobus dat huiselijk geweld onderdeel is van een politieke cultuurstrijd. Het is volgens haar het zoveelste dat wordt gepresenteerd als 'bedreiging voor het gezin'. "Eerst waren het de vluchtelingen, toen de LHBTI-gemeenschap, toen abortus, nu dit verdrag."