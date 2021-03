Schadeloket voor aardbevingsschade twijfelt aan beoordeling van experts

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) stopt tijdelijk met de beoordeling van schademeldingen van zo'n 1500 melders uit Groningen en de kop van Drenthe. Het schadeloket twijfelt aan de beoordeling van onafhankelijke experts en ziet onverklaarbare verschillen in de adviezen over schadevergoedingen.

In de adviezen over de schadeafhandeling in een dorp of straat zaten tot voor kort relatief weinig grote verschillen volgens het IMG. Maar de laatste maanden blijken er steeds meer verzoeken afgewezen te worden. Bij 1500 adviesrapporten, wijkt de beoordeling sterk af van de beoordelingen van huizen in de directe omgeving, meldt RTV Noord.

"Het komt voor dat in één straat van de tien adviesrapporten er bij negen situaties schadevergoeding is toegekend, oplopend tot tienduizenden euro's. Maar bij het tiende adviesrapport wordt er nu geadviseerd geen enkele schade te vergoeden. Het omgekeerde komt ook voor," stelt het schadeloket.

Grote verschillen in adviezen

De oorzaak voor de grote verschillen lijkt volgens het schadeloket te liggen bij de manier waarop onafhankelijk deskundigen de dossiers beoordelen. Onderzoek hiernaar loopt nog. Het loket wil de problemen in één keer oplossen en eind april met een antwoord komen. "Dit leidt mogelijk tot een op onderdelen gewijzigde benadering van de beoordeling van fysieke schade", aldus het IMG. "Tot die tijd worden de adviesrapporten daarom aangehouden."

De mensen die het betreft krijgen een brief over de situatie. Hoelang zij exact moeten wachten op een besluit over hun melding is onduidelijk. Het IMG denkt dat de gepauzeerde dossiers binnen vijftien maanden worden afgehandeld.

Afwijkingen duidelijker zichtbaar

Het IMG heeft nu in totaal ongeveer 75.000 schadegevallen in kaart gebracht. Omdat de schade vaak voor meerdere huizen in een straat afgehandeld is, worden afwijkingen volgens hen steeds duidelijk zichtbaar.

In Groningen geldt het bewijsvermoeden. Dat betekent dat schade wordt erkend, tenzij bewezen kan worden dat de schade een andere oorzaak heeft dan mijnbouw of bodembeweging. De deskundigen die de schade beoordelen, lijken volgens het IMG anders aan te zijn gaan kijken tegen de kans op schade door een aardbeving. Met name aan de randen van het gebied.