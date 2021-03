Nederlander opgepakt in verband met overvallen geldtransporten in Duitsland

Op verzoek van justitie in Duitsland is maandag ten zuiden van Amsterdam een man opgepakt die betrokken zou zijn bij overvallen op geldtransporten in Duitsland.

De 52-jarige Nederlander nam volgens de politie en justitie in Duitsland deel aan een overval op een geldtransport op de luchthaven van Keulen-Bonn, op 6 maart 2019. Bij die overval werd een medewerker van het transportbedrijf meerdere keren in een bovenbeen geschoten. De gemaskerde daders gingen er met koffer met een onbekend geldbedrag vandoor. De vluchtauto werd uitgebrand teruggevonden.

De Nederlander zou verder medeplichtig zijn geweest aan een overval op geldtransport bij de Ikea-vestiging in Frankfurt am Main, op 9 november 2019. Net als in Keulen, raakte een medewerker van het transportbedrijf zwaargewond, omdat de dader of daders hem beschoten.

Duitsland heeft om uitlevering gevraagd. In afwachting van een besluit daarover zit de Nederlander vast, schrijft de politie van Keulen. Details over de arrestatie zijn niet bekendgemaakt.

In dezelfde zaak werd in februari in Amsterdam de 60-jarige Duitse crimineel Thomas Drach aangehouden. Ook hij zit vast in afwachting van een besluit over uitlevering.

Drach zat eerder een gevangenisstraf van vijftien jaar uit voor de ontvoering van de Duitse zakenman Jan Philipp Reemtsma, in 1996. Na het betalen van miljoenen euro's aan losgeld kwam Reemtsma vrij. Drach kon twee jaar later in Argentinië worden opgespoord. Dat leverde hem uit aan Duitsland.