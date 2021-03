Ongehoord Nederland en Omroep Zwart hebben genoeg leden voor uitzendlicentie

Ongehoord Nederland en Omroep Zwart hebben genoeg leden om in aanmerking te komen voor een uitzendlicentie bij de publieke omroep. Dat zegt de toezichthouder, het Commissariaat voor de Media.

De aspirant-omroepen moesten op 31 december 2020 minimaal 50.000 betalende leden hebben, die in Nederland wonen en 16 jaar of ouder zijn. Ongehoord Nederland en Omroep Zwart concludeerden in het najaar zelf al dat ze voldeden aan de ledeneis en de toezichthouder heeft dat nu bevestigd.

Zwarte Piet

Ongehoord Nederland is een initiatief van onder meer journalist Arnold Karskens. Hij wil met zijn omroep een kritisch geluid laten horen over onder meer de Europese Unie en immigratie. Ook is de omroep voorstander van Zwarte Piet.

Omroep Zwart streeft naar "een juiste afspiegeling van de samenleving bij de publieke omroep, zowel voor als achter de schermen". Een van de initiatiefnemers is rapper en activist Akwasi. Hij maakte begin februari bekend dat hij zich richt op een rol achter de schermen, nadat hij een radiopresentator had gedwongen om een opgenomen interview te wissen.

Minister beslist

Voor de aspirant-omroepen is er nog een belangrijke horde voordat ze programma's mogen maken. De NPO, de Raad voor Cultuur en het Commissariaat voor de Media komen los van elkaar met een advies aan de minister over de omroepen. Daarbij wordt met name gekeken of de omroepen inhoudelijk voldoende toevoegen.

De minister bepaalt dan voor 1 augustus van dit jaar welke omroepen kunnen worden toegelaten tot het publieke bestel. Die omroepen krijgen dan een licentie voor de periode 2022 tot en met 2026.

De initiatiefnemers van Ongehoord Nederland en Omroep Zwart vertelden eind vorig jaar wat zij willen toevoegen aan het huidige media-aanbod: