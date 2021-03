Wekdienst 31/3: Beëdiging nieuwe Kamerleden • Avondklok gaat uur later in

Goedemorgen! Vandaag worden de nieuwe Kamerleden beëdigd. En wie wil kan vanavond een uur langer naar buiten, omdat de avondklok later ingaat.

We beginnen met het weer. Vanochtend loopt de temperatuur snel op; met volop zonneschijn en nauwelijks wind wordt het 15 of 16 graden op de Waddeneilanden en 20 tot 24 graden elders. Zelfs een lokale 25 graden in het zuiden van het land is mogelijk. Ook de eerste helft van de avond verloopt zeer aangenaam.