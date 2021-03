Vandaag bloemen voor 59 nieuwe Kamerleden

Vanaf 13.00 uur is het een beetje feest in de Tweede Kamer. In totaal 59 nieuwe Kamerleden nemen dan voor het eerst plaats op hun blauwe zetel, op de tafel voor hen ligt een bos bloemen. Ze zijn gekozen bij de verkiezingen van 17 maart. Vandaag leggen ze de eed of de belofte af, samen met de Kamerleden die al in het parlement zaten. En dan zijn er ook nog negen mensen die niet in de vorige Kamer zaten, maar eerder wel. Dan gaat het bijvoorbeeld om premier Rutte en minister Schouten van Landbouw.

Vanwege corona gebeurt de beëdiging in drie groepen van vijftig mensen. Anders is ook dat familieleden en vrienden er deze keer slechts beperkt bij mogen zijn. Publiek is bij debatten in de plenaire zaal van het Kamergebouw al een tijdje niet meer welkom.

Het gaat te ver om alle 59 nieuwkomers voor te stellen, maar bij een paar opvallende doen we dat toch. Zo zijn er twee nieuwe Kamerleden die met voorkeursstemmen gekozen zijn. Ze hebben voldoende stemmers achter zich gekregen om partijgenoten die hoger op de lijst stonden voorbij te streven. En dat is best knap, als je nog niet in de Tweede Kamer zit of regelmatig in het nieuws bent.