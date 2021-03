Donorkinderen van Zwolse gynaecoloog: 'Dit is een stap erger'

In de appgroep zitten tegen de dertig mensen, schat Valentijn. Er zijn ook mensen die er bewust niet in willen. Het nieuws over Wildschut is in de appgroep verschillend ontvangen, merkt hij. "Sommige mensen zeggen dat ze het beeld dat ze nu van hem krijgen moeilijk kunnen verenigen met het beeld dat ze hadden van 'die aardige man'. Het is natuurlijk op een bepaalde manier zwaar voor iedereen."

Vooralsnog heeft Valentijn één iemand uit de groep ontmoet. "Ze woont in de buurt, en ik opperde eens in de groepsapp om even bij haar langs te lopen. Dat vond ze prima. We hebben toen wat ervaringen gedeeld. Het was best spannend, maar ook fijn om een keer iemand uit de groep persoonlijk te ontmoeten."

Van de mensen uit de groep merkt Valentijn dat er veel gelijkenissen zijn, zowel uiterlijk als interesses. "Maar er zijn ook veel verschillen. Ik weet niet wat ik interessanter vind eigenlijk."

Die groep Wildschut-nazaten gaat waarschijnlijk nog groeien, denkt Valentijn. "Ik verwacht nog wel meer matches." Ook Juul beaamt dat. "Die groep wordt alleen maar groter, niet kleiner." En Christine voegt daar aan toe: "Je weet nooit wanneer het klaar is. Het kan dat als we tachtig zijn er nog nieuwe mensen bijkomen."