Acht jaar cel en tbs geëist tegen man die zijn vrouw aanviel in ziekenhuis Gouda

Het Openbaar Ministerie heeft acht jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen een man die zijn vrouw aanviel met meerdere messen. Dat gebeurde in 2019 in een wc van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda.

Hij wachtte zijn vrouw op na haar afspraak in het ziekenhuis en zou met twee messen meermaals op haar hebben ingestoken. Hoewel de vrouw de aanval overleefde, wordt de 48-jarige man verdacht van poging tot moord.

Het stel uit Syrië had relationele problemen en de vrouw overwoog een scheiding, tot woede van de man. Twee weken voor de aanval kreeg hij nog een huisverbod omdat hij bij de gemeente had gedreigd dat hij zijn vrouw zou vermoorden als ze bij hem wegging.

Twaalf steekwonden

Volgens het OM probeerde de verdachte voor de aanval zijn vrouw nog een gouden armband te geven. Toen ze die weigerde aan te nemen, zou hij haar hebben aangevallen met twee messen. Die kocht hij voorafgaand aan de aanval.

"De verdachte heeft op beestachtige wijze getracht zijn vrouw van het leven te beroven", zei de officier van justitie tijdens de zitting. "Hij heeft nadat het eerste mes krom was van het steken een tweede mes gepakt en vervolgens opnieuw ingestoken op het slachtoffer." De vrouw liep volgens het OM twaalf steekwonden op.

De man zou tijdens het steken "ik wil van je af" hebben geroepen. Ook filmde hij een groot deel van de steekpartij en belde hij na afloop een neef om te vertellen dat hij zijn vrouw had afgeslacht, meldt Omroep West.

Naast een celstraf eist het OM ook tbs met dwangverpleging. De kans op herhaling zou groot zijn, omdat de verdachte zich niet zou realiseren dat hij behandeling nodig heeft en hij zijn eigen rol minimaliseert.