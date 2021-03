Eis: 7 jaar cel voor plaatsen handgranaat bij woning directielid fruithandel

Het Openbaar Ministerie eist zeven jaar cel tegen een 21-jarige man uit IJsselstein, die verdacht wordt van het plaatsen van een handgranaat bij een woning in Kerkdriel. Daar woonde een directielid van een fruithandel uit Hedel. Medewerkers van dat bedrijf worden sinds enkele jaren geïntimideerd door een groep criminelen.

De bedreigingen begonnen in mei 2019, nadat medewerkers van het bedrijf 400 kilo cocaïne hadden gevonden in een lading bananen uit Zuid-Amerika. Sindsdien worden aanslagen gepleegd op woningen van (ex-)medewerkers en krijgen ze dreigende berichten. Het plaatsen van de granaat in januari 2020 in Kerkdriel is een van vele incidenten.

De politie pakte meerdere verdachten op voor de aanslagen en dreigementen. Vandaag stond een deel van hen voor de rechter.

'Gezinnen in angst'

"Honderden gezinnen in de Bommelerwaard leven in angst", zei een van de officieren van justitie tijdens de zitting. De granaat die de verdachte zou hebben geplaatst, stond op scherp, meldt Omroep Gelderland.

De officier noemt de actie van de verdachte gewetenloos. "De granaat was op tientallen meters dodelijk. Mensen leven in voortdurende angst om het volgende slachtoffer te worden. Zijn handelen heeft voor grote onrust gezorgd. Honderden mensen zijn zo slachtoffer van maffiose praktijken geworden. Het gaat om terreur, die qua ernst en omvang zijn weerga niet kent." De verdachte is volgens het OM niet het brein achter de aanslag, maar een van de uitvoerenden.

Het directielid van het bedrijf, die in het huis woonde waar de granaat werd gevonden, woont sindsdien ergens anders met zijn vrouw en 2-jarige kind.

Verdachte ontkent

De 21-jarige verdachte ontkent dat hij iets met de zaak te maken heeft. Zo zou hij ten tijde van de aanslag niet in de buurt van de woning zijn geweest. "Ik weet ook niet waar ik toen was. Wat ik wel weet is dat ik niet in Kerkdriel was."

De verdachte begrijpt naar eigen zeggen niet waarom hij wordt verdacht. "Ik ben nog nooit in aanraking geweest met justitie. Dit doet mij pijn. Ik word gezien als rolmodel voor jongeren in IJsselstein."

De man wordt naast het plaatsen van de granaat, verdacht van het sturen van een condoleancekaart en een dreigmail. Daarin stond dat als het fruitbedrijf de in beslag genomen cocaïne niet zou vergoeden, ze de handel terug zouden betalen met tien mensenlevens. Het bericht is volgens de officier verstuurd vanaf een telefoon die is opgewaardeerd met een kaart die door de verdachte is gekocht.