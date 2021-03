Goedlopende bedrijven kopen reclameruimte op horecaraam: 'Steentje bijdragen'

De steun is toch een opsteker voor Stel. "We hadden het bier al besteld en het terras al klaargezet voor 31 maart. Toen bekend werd dat het toch weer langer ging duren, was dat voor ons echt weer een dip. Ik krijg dankzij de posters nu honderden euro's binnen, dat is uiteindelijk een druppel op een gloeiende plaat,. Met of zonder gaan we het uiteindelijk wel redden."

Hetzelfde posteridee ontstond bij een creatief bureau in Amsterdam. In die stad zie je op verschillende horecaruiten een poster van een supermarktketen hangen. Adverteerders betalen daar 470 euro per maand voor, waarvan 300 euro naar de horecazaak gaat. De rest wordt gebruikt voor de druk- en productiekosten.