Afscheid van Kamerleden, veertien krijgen een lintje

De Tweede Kamer heeft afscheid genomen van de Kamerleden die niet terugkeren. Ze hadden bij de verkiezingen van twee weken geleden te weinig stemmen gehaald, of stonden niet meer op de kandidatenlijsten. Het gaat om 68 mensen (of 69, als je het PVV-Kamerlid De Vree meerekent, die een collega verving tijdens haar afwezigheid wegens zwangerschap).

Kamervoorzitter Arib sprak alle vertrekkers persoonlijk toe. Veertien van hen kregen een koninklijke onderscheiding: Bosman, Dijkstra. Lodders, Veldman en Ziengs (allen VVD), Van Toorenburg en Van Helvert (CDA), Dijkstra en Verhoeven (D66), Voordewind, Dik-Faber en Van der Graaf (ChristenUnie), Öztürk (Denk) en Sazias (50Plus) werden benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.

'Dijkhoff liberaal in hart en nieren'

Arib typeerde de afscheid nemende ex-VVD-fractievoorzitter Dijkhoff als een liberaal in hart en nieren. Ze wees erop dat hij heeft meegeholpen de liberale grondbeginselen van de VVD te herijken. "U heeft weinig met labels als links of rechts. In uw politieke manifest ging het over een partij van het redelijke midden", voegde de Kamervoorzitter eraan toe.

Arib zei over de vertrekkende ex-PvdA-leider Asscher dat hij het linkse geluid van de sociaaldemocratie weer in de Kamer liet klinken. "U bent een meester in het debat, doet alles uit het hoofd, zonder spiekbriefje", onderstreepte ze. Arib benadrukte dat Asscher na de toeslagenaffaire "zijn politieke verantwoordelijkheid heeft genomen".

'Van Ojik diplomaat in de Kamer'

Ex-GroenLinks-fractievoorzitter Van Ojik werd omschreven als een van de architecten van die partij. Van Ojik heeft in verschillende periodes in de Kamer gezeten, voor het eerst in 1993. Arib typeerde hem als een "diplomaat in de Kamer, met principes als constante ondertoon".

Arib noemde het vertrekkende ChristenUnie-Kamerlid Voordewind een doordouwer, die vooral voor het resultaat ging en die recht wilde doen aan mensen in nood. "U ging geen crisis of conflict uit de weg; als iets uw gevoel voor rechtvaardigheid raakt, komt u in opstand." Arib benadrukte dat hij veel werk heeft gemaakt van het kinderpardon en dat op zijn initiatief de leeftijd is verhoogd waarop minderjarigen alcohol mogen gebruiken.

Vanwege de coronamaatregelen werden de Kamerleden bij het afscheid in drie groepen verdeeld, zodat er niet te veel mensen tegelijk aanwezig waren. Morgen wordt de nieuwe Kamer beëdigd.